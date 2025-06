Corrosiva come la soda nei cruciverba: la soluzione è Caustica

Home / Soluzioni Cruciverba / Corrosiva come la soda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corrosiva come la soda' è 'Caustica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAUSTICA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Caustica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Caustica.

Perché la soluzione è Caustica? Caustica descrive una sostanza molto corrosiva, capace di sciogliere o danneggiare materiali e tessuti con facilità. È spesso associata a prodotti chimici forti, come l'idrossido di sodio, utilizzati in pulizie industriali o nella produzione di saponi. La sua natura aggressiva richiede attenzione e rispetto, perché può provocare ustioni o danni irreparabili se maneggiata senza cautela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se è soda ci rimette a nuovoCaustica : soda = muriatico : xdi sodio = soda causticaLa sponda meno sodaLa ciliegia più soda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Corrosiva come la soda", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

E R T S P A U R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPERSTAR" SUPERSTAR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.