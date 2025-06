Convocare, come per un assemblea nei cruciverba: la soluzione è Indire

Home / Soluzioni Cruciverba / Convocare, come per un assemblea

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Convocare, come per un assemblea' è 'Indire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDIRE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Indire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indire? Indire significa convocare o chiamare a riunione, spesso in modo formale, come per un'assemblea o un incontro ufficiale. È un termine usato soprattutto in ambito amministrativo o istituzionale, indicando l'atto di invitare le persone a partecipare a un evento collettivo. In sostanza, si tratta di organizzare e promuovere momenti di confronto tra membri di un gruppo o un'organizzazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Appellare convocareDà validità all assembleaL assemblea per nominare i candidati negli USAL assemblea permanente dei vescovi italianiL assemblea con cadenza periodica nei condomini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Convocare, come per un assemblea"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

L O O H G M O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMOLOGHI" OMOLOGHI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.