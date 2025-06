Con la pace per Tolstoj nei cruciverba: la soluzione è Guerra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Con la pace per Tolstoj' è 'Guerra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUERRA

Curiosità e Significato... La soluzione Guerra di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Guerra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Guerra? Con la pace per Tolstoj fa riferimento all'ideale di armonia e serenità che lo scrittore russo promuoveva, anche se in questo caso si gioca sul contrario: guerra. La guerra rappresenta il conflitto, la violenza e la distruzione, opposte alla pace interiore e sociale. È un termine che evoca tensione e scontro, ma anche la necessità di superare i nostri limiti per costruire un mondo migliore.

G Genova

U Udine

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

