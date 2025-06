Come un animale affetto da rabbia nei cruciverba: la soluzione è Idrofobo

Home / Soluzioni Cruciverba / Come un animale affetto da rabbia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come un animale affetto da rabbia' è 'Idrofobo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDROFOBO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Idrofobo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Idrofobo.

Perché la soluzione è Idrofobo? L'idrofobia è un termine che indica la paura dell'acqua, spesso associata a persone o animali colpiti dalla rabbia. Questo sintomo si manifesta perché il morso del animale infetto provoca spasmi alla gola, rendendo difficile bere o anche solo entrare in contatto con l'acqua. È uno dei segni più noti di questa malattia virale, che può essere fatale se non trattata tempestivamente.

Hai trovato la definizione "Come un animale affetto da rabbia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

B Bologna

O Otranto

L R B E A R E N N I I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INENARRABILE" INENARRABILE

