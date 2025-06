Come i buoni orologi nei cruciverba: la soluzione è Precisi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come i buoni orologi' è 'Precisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRECISI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Precisi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Precisi.

Perché la soluzione è Precisi? Precisi descrive qualcosa o qualcuno che funziona perfettamente, con grande puntualità e affidabilità. È usato spesso per evidenziare oggetti come orologi che segnano il tempo in modo impeccabile, ma anche persone o sistemi che rispettano gli impegni senza errori. La parola sottolinea l'importanza di essere puntuali e affidabili nella vita quotidiana. Essere precisi fa la differenza!

La definizione "Come i buoni orologi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

E E R I L R G F A E Mostra soluzione



