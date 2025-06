Cifre senza virgola nei cruciverba: la soluzione è Numeri Interi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Cifre senza virgola' è 'Numeri Interi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUMERI INTERI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Numeri Interi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Numeri Interi.

Perché la soluzione è Numeri Interi? I numeri interi sono numeri senza frazioni o decimali, come -3, 0, 7 o 42. Sono cifre complete, senza virgola o decimali, e rappresentano quantità intere, positive, negative o nulle. Utilizzati in matematica e nella vita quotidiana, sono fondamentali per contare, ordinare e misurare senza frazioni. In breve, i numeri interi sono la base dei calcoli semplici e delle operazioni intere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cifre senza la virgolaLe cifre dopo la virgola nei prezziI numeri senza la virgolaCostumi senza costiOste senza pari

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

