Che ha carattere di integrità e coesione nei cruciverba: la soluzione è Unitario

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che ha carattere di integrità e coesione' è 'Unitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNITARIO

Perché la soluzione è Unitario? Unitario descrive qualcosa che ha carattere di integrità e coesione, ovvero che si presenta come un insieme compatto e armonioso. Si riferisce a elementi che funzionano in modo unito e coordinato, senza divisioni o contrasti evidenti. È un termine spesso usato per indicare unità di intenti, di idee o di azione, rafforzando il senso di solidarietà e compattezza di un gruppo o di un concetto.

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

