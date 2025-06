Cappotto inglese nei cruciverba: la soluzione è Coat

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cappotto inglese' è 'Coat'.

COAT

La soluzione Coat di 4 lettere

Perché la soluzione è Coat? Il cappotto inglese è un classico capospalla di stile elegante e sobrio, spesso realizzato in lana o tessuti pesanti. Questo indumento, noto anche come coat in inglese, rappresenta un simbolo di raffinatezza e praticità, ideale per affrontare le giornate fredde con stile. Un vero must-have per chi cerca un capo versatile e senza tempo nell'abbigliamento invernale.

Hai trovato la definizione "Cappotto inglese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

A Ancona

T Torino

