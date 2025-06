Bassa... per l udito nei cruciverba: la soluzione è Roca

Home / Soluzioni Cruciverba / Bassa... per l udito

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Bassa... per l udito' è 'Roca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROCA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Roca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Roca? Roca in italiano significa riva o scogliera, un punto di incontro tra terra e mare. Il termine richiama immagini di coste rocciose e affascinanti, spesso associate a paesaggi naturali suggestivi. Se pensi a una formazione rocciosa che si affaccia sull’acqua, stai probabilmente pensando a una roca, un elemento naturale che arricchisce il paesaggio marino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ascoltato uditoGli abitanti di Maia Alta e Maia BassaDiventa alta e bassa secondo la LunaHa la pressione bassaOgni editore vorrebbe averla bassa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Bassa... per l udito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

Y E L L O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLLEY" VOLLEY

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.