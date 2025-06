Atto folle, violento e improvviso lat nei cruciverba: la soluzione è Raptus

RAPTUS

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Raptus: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Raptus? Raptus indica un episodio improvviso e violento di follia o ira, spesso sfociando in comportamenti impulsivi e incontrollati. È un termine che descrive una scarica emotiva intensa, come un impulso irrefrenabile che può portare a azioni impulsive o aggressive. Comprendere questo concetto aiuta a riconoscere momenti di crisi estrema, fondamentali per intervenire o prevenire situazioni di emergenza.

R Roma

A Ancona

P Padova

T Torino

U Udine

S Savona

