ANCORATO

Curiosità e Significato... La soluzione Ancorato di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ancorato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ancorato? Ancorato indica qualcosa o qualcuno stabile e fermo, come una barca che rimane saldamente fissata al fondale con un’ancora. È usato anche in senso figurato per descrivere persone o cose che sono ferme, stabili o poco soggette a cambiamenti. In breve, essere ancorati significa mantenere salde le proprie radici e posizioni, resistendo alle spinte del vento o delle circostanze.

Viè attaccato il braccioÈ attaccato alla cotennaÈ attaccato alla scapolaIn barca e in aereoIl Barca cartaginese della seconda guerra punica

La definizione "Attaccato e fisso come una barca ormeggiata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

