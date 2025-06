Ariel statista israeliano nei cruciverba: la soluzione è Sharon

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ariel statista israeliano' è 'Sharon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SHARON

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sharon, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sharon? Sharon si riferisce a Ariel Sharon, noto leader israeliano che ha ricoperto ruoli chiave come Primo Ministro. Il suo nome è spesso associato alla politica e ai conflitti in Medio Oriente, diventando simbolo di decisioni decisive e controversie storiche. La figura di Sharon rappresenta un capitolo importante della storia moderna di Israele e delle sue sfide geopolitiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sharon statista israelianoLo Sharon che fu uno statista israelianoLo statista detto il TessitoreAmos regista israelianoDaniel direttore d orchestra israeliano

Hai davanti la definizione "Ariel statista israeliano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

H Hotel

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

G A N R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RANGO" RANGO

