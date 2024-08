La Soluzione ♚ Lo Sharon che fu uno statista israeliano La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ARIEL La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ARIEL

Curiosità su Lo sharon che fu uno statista israeliano: La missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) è il progetto di un telescopio spaziale per lo studio di esopianeti, con le loro condizioni fisiche e composizioni chimiche. La missione è stata selezionata il 20 marzo 2018 come quarta di classe M per il programma Cosmic Vision.

Altre Definizioni con ariel; sharon; statista; israeliano; La sirenetta nel film della Disney; La sirenetta d un film Disney; Spiritello dell aria shakespeariano; La Sharon bella attrice; Lo Sharon che governò Israele; L Instinct con Sharon Stone; Storico statista austriaco; Il cardinale-statista succeduto a Richelieu; L Enlai statista cinese; Antico principe israeliano noto per la bellezza; L Oz scrittore israeliano; Benjamin popolare uomo politico israeliano;