La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Allontanarsi dal luogo d origine' è 'Sradicarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SRADICARSI

Curiosità e Significato... La soluzione Sradicarsi di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sradicarsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sradicarsi? Allontanarsi dal luogo d'origine si esprime con il termine sradicarsi. Indica il processo di lasciare il proprio ambiente natale, spesso per motivi di lavoro, studio o per cercare nuove opportunità. È un gesto di cambiamento che può comportare emozioni contrastanti, come nostalgia e speranza. In breve, sradicarsi significa abbandonare le radici per ricominciare altrove.

S Savona

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

