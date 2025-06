Agente di commercio che vende prodotti in giro nei cruciverba: la soluzione è Piazzista

PIAZZISTA

Perché la soluzione è Piazzista? Un piazzista è un agente di commercio che si sposta di città in città per vendere prodotti, spesso senza un negozio fisso. Si occupa di incontrare clienti, presentare merce e concludere affari sul posto, portando il prodotto direttamente dove c’è domanda. È una figura dinamica e attiva, fondamentale nel mondo del commercio itinerante e delle vendite porta a porta.

P Padova

I Imola

A Ancona

Z Zara

Z Zara

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

