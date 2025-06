Adattare al colore dell ambiente nei cruciverba: la soluzione è Intonare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Adattare al colore dell ambiente' è 'Intonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTONARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Intonare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Intonare.

Perché la soluzione è Intonare? Intonare significa adattare e armonizzare un elemento, come il colore o il suono, all'ambiente circostante. È un termine spesso usato nel contesto musicale, ma anche nell'arredamento o nelle decorazioni, per indicare la capacità di armonizzare con lo spazio. In pratica, si tratta di creare un equilibrio visivo o sonoro che si integri perfettamente con l’ambiente, rendendo tutto più coeso e piacevole alla vista o all’orecchio.

Hai davanti la definizione "Adattare al colore dell ambiente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

