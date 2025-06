Violento parapiglia nei cruciverba: la soluzione è Rissa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Violento parapiglia' è 'Rissa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISSA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Rissa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rissa.

Perché la soluzione è Rissa? Violento parapiglia indica una colluttazione o una zuffa molto intensa e rumorosa, spesso tra più persone. È un'espressione che trasmette l'idea di un conflitto acceso e caotico. In questo contesto, il termine più adatto per descrivere una situazione del genere è rissa, ovvero uno scontro fisico tra individui, tipicamente fuori controllo. Una rissa può scaturire da diverbi o tensioni non risolte.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Violento parapiglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

NAPOLI

