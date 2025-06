Versato in gran quantità nei cruciverba: la soluzione è Profuso

PROFUSO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Profuso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Profuso.

Perché la soluzione è Profuso? Profuso indica qualcosa che viene versato o distribuito in grande quantità, spesso con abbondanza e generosità. È usato per descrivere liquidi, elementi o anche emozioni che si diffondono copiosamente. Ad esempio, si può parlare di luce profusa o di lacrime profuse. Un termine che esprime abbondanza e sovrabbondanza, perfetto per descrivere situazioni di grande generosità o quantità.

