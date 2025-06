Uno spumante secco nei cruciverba: la soluzione è Brut

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno spumante secco' è 'Brut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRUT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Brut più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Brut.

Perché la soluzione è Brut? Brut indica un tipo di spumante molto secco, con poca quantità di zuccheri residui. È ideale per chi ama un gusto fresco e deciso, perfetto per ogni occasione speciale o per accompagnare piatti delicati. Quando trovi brut sull’etichetta, puoi aspettarti un vino frizzante elegante, che valorizza al meglio i sapori senza eccessi di dolcezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uno spumante molto seccoSpumante molto seccoPossono essere a seccoSi battezzano con lo spumanteComporta la rottura d una bottiglia di spumante

Hai trovato la definizione "Uno spumante secco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

U Udine

T Torino

I A I L G N T I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LITIGANTI" LITIGANTI

