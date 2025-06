Un vino ambrato nei cruciverba: la soluzione è Vernaccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Un vino ambrato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un vino ambrato' è 'Vernaccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERNACCIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Vernaccia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vernaccia? Vernaccia è un termine che indica un vino dal colore ambrato, tipico di alcune varietà italiane come la Vernaccia di San Gimignano. È un vino apprezzato per il suo gusto intenso e il suo carattere unico, spesso prodotto con uve autoctone di grande tradizione. La Vernaccia rappresenta un'eccellenza del panorama enologico italiano, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il cosiddetto vino di risoUn vino rosso prodotto in provincia di VeronaMisura la pressione all interno delle bottiglie di vinoIl vino nei prefissiUn vino rosato del Garda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Un vino ambrato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

A R C I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACERI" ACERI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.