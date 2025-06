Un ortaggio come il melone nei cruciverba: la soluzione è Cucurbitacea

CUCURBITACEA

Curiosità e Significato... La parola Cucurbitacea è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cucurbitacea.

Perché la soluzione è Cucurbitacea? Cuccurbitacea indica la famiglia di piante che comprende ortaggi e frutti come zucchine, zucche, meloni e cetrioli. Sono piante erbacee, spesso rampicanti, caratterizzate da frutti commestibili di forma e dimensioni diverse. Questa famiglia botanica è importante in cucina e agricoltura, offrendo una vasta gamma di prodotti alimentari freschi e salutari. In breve, rappresenta un gruppo variegato di piante utili e apprezzate.

C Como

U Udine

C Como

U Udine

R Roma

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

C Como

E Empoli

A Ancona

