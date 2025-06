Un fare le scale nei cruciverba: la soluzione è Scendere

SCENDERE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scendere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Scendere.

Perché la soluzione è Scendere? Scendere significa muoversi verso il basso, come quando si scendono le scale o si abbassa un oggetto. È un verbo che indica il movimento discendente, spesso associato a lasciare un livello superiore per arrivare a uno più basso. Quindi, scendere rappresenta l'azione di abbassarsi o di andare verso il basso, in modo semplice e naturale.

Hai trovato la definizione "Un fare le scale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

I R C D A N



