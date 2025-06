Tipica dimora russa di campagna nei cruciverba: la soluzione è Isba

Tipica dimora russa di campagna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipica dimora russa di campagna' è 'Isba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISBA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Isba? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Isba.

Perché la soluzione è Isba? L'ISBA è una tradizionale abitazione rurale russa, tipicamente in legno, che si trova nelle campagne. Spesso associata alla cultura popolare, rappresenta un rifugio semplice ma accogliente, immerso nella natura. Questa parola evoca l’atmosfera di un tempo, fatta di tradizioni e vita tranquilla lontano dalla città, e invita a scoprire un pezzo autentico della Russia di campagna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La tipica casetta russa di campagnaCasetta russa di campagnaLa rustica casetta russa di campagnaUna tipica villetta russaTipica Villetta russa

Hai davanti la definizione "Tipica dimora russa di campagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

