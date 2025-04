Una tipica villetta russa - Soluzione Cruciverba: Dacia

DACIA

Lo sapevi che? Unione Sovietica: L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in russo ???´? ????´????? ??????????´?????? ?????´????, ?????, Sojúz Sovétskich Socialistíceskich Respúblik, SSSR; [s?'jus s?'v?etsk??x s????l??'st?it??sk??x r??'spubl??k]), acronimo URSS e in forma abbreviata Unione Sovietica (in russo ????´????? ???´??, Sovétskij Sojúz, [s?'v?etsk??j s?'jus]), fu uno Stato federale che si estendeva tra Europa orientale e Asia settentrionale, sorto il 30 dicembre 1922 sulle ceneri dell'Impero russo.

