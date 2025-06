Tale è una quantità ridicolmente esigua nei cruciverba: la soluzione è Irrisoria

IRRISORIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Irrisoria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Irrisoria.

Perché la soluzione è Irrisoria? Irrisoria indica qualcosa di così piccola o insignificante da risultare quasi irrilevante o ridicola. È usata per descrivere quantità, importanza o valore che sembrano troppo minimi per essere considerate. Quando si dice che qualcosa è irrisoria, si sottolinea quanto sia trascurabile o poco significativa. Insomma, un termine che mette in evidenza l'assurdità di una quantità davvero minima.

Hai davanti la definizione "Tale è una quantità ridicolmente esigua" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

