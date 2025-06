Sucessione ordinata nei cruciverba: la soluzione è Serie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sucessione ordinata' è 'Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERIE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Serie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Serie.

Perché la soluzione è Serie? Una successione ordinata si riferisce a una sequenza di elementi disposti secondo regole precise, come numeri o parole che seguono un certo schema. È un concetto fondamentale in matematica e logica, ma anche in linguaggi più pratici, come le serie televisive o le liste di cose da fare. Insomma, rappresenta un insieme di elementi organizzati in modo tale da seguire un ordine stabilito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Linea ordinata di soldati affiancatiSuccessione ordinataUna successione ordinata di elementiNel rugby può essere chiusa o ordinataSerie bendisposta e ordinata

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

G O G R E L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGGERO" LEGGERO

