Sommergere, affondare nei cruciverba: la soluzione è Inabissare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sommergere, affondare' è 'Inabissare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INABISSARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Inabissare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Inabissare.

Perché la soluzione è Inabissare? Inabissare significa far sprofondare qualcosa o qualcuno, spesso immergendolo completamente nell'acqua o in un altro liquido. Può essere usato sia in senso letterale, come affondare una nave, sia figurato, per indicare il nascondere o dimenticare qualcosa profondamente. È un termine ricco di immagini evocative, che richiama l'idea di sparire sotto la superficie e rimanere nascosto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Affondare il coltello nella piagaSi turano per non affondareAffondare i denti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sommergere, affondare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

A Ancona

B Bologna

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

O D N R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DRONE" DRONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.