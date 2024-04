La Soluzione ♚ Si turano per non affondare La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si turano per non affondare. FALLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si turano per non affondare: Villa Le Falle si trova in via di Valle 2 in località Compiobbi presso Fiesole (FI). Tedesco Sostantivo Significato e Curiosità su: Villa Le Falle si trova in via di Valle 2 in località Compiobbi presso Fiesole (FI). Falle f trappola Sillabazione Fal | le Pronuncia IPA: /'fal/

Insetti come le vanesse e le cavolaie; Le provocano i siluri nelle carene; Affondare il coltello nella piaga;

FALLE

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Si turano per non affondare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.