La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Simili alle amarene ma più dolci' è 'Visciole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VISCIOLE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Visciole? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Visciole.

Perché la soluzione è Visciole? Le visciole sono piccoli frutti simili alle amarene, ma più dolci e meno aspre. Originarie dell’Italia, vengono spesso utilizzate per preparare confetture, liquori e dolci tradizionali. La loro dolcezza naturale le rende ideali per chi cerca un sapore più delicato e rotondo rispetto alle amarene classiche. Le visciole sono un tesoro della nostra tradizione gastronomica, apprezzate per il gusto unico e avvolgente che regalano.

