La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si dà a chi arriva' è 'Benvenuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENVENUTO

Curiosità e Significato... La parola Benvenuto è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Benvenuto.

Perché la soluzione è Benvenuto? BENVENUTO è un termine che esprime accoglienza e cordialità verso chi entra in un luogo o si presenta in un nuovo contesto. È un modo gentile per far sentire qualcuno a suo agio, offrendo calore e disponibilità. In sostanza, rappresenta il gesto di aprire le porte e il cuore a chi arriva, rendendo ogni incontro più piacevole e conviviale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si fanno aiutare da un caneSi frequentano da ragazziPianta da cui si ricava una polvere insetticidaNon si dà a tuttiNon si dà alle quisquilie

B Bologna

E Empoli

N Napoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

U Udine

T Torino

O Otranto

