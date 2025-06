Riferito ai corpi celesti nei cruciverba: la soluzione è Astrale

Home / Soluzioni Cruciverba / Riferito ai corpi celesti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riferito ai corpi celesti' è 'Astrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTRALE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Astrale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astrale? Il termine astrale si riferisce a tutto ciò che riguarda i corpi celesti, come stelle, pianeti e galassie, o a ciò che è collegato al cielo e alle forze dell'universo. Viene spesso usato in ambito esoterico o astrologico per indicare influenze e energie provenienti dallo spazio. In sintesi, astrale evoca il mistero e la vastità del cosmo, stimolando la nostra curiosità sull'universo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme dei corpi celesti che orbitano attorno ad una stellaFrammenti di corpi celestiBelli riferito ai tempiContiene la Terra e tutti i corpi celestiCorpi celesti che ruotano intorno al Sole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Riferito ai corpi celesti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

A G I R N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRANAI" GRANAI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.