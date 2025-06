Poco meno d una dozzina nei cruciverba: la soluzione è Decina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poco meno d una dozzina' è 'Decina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Decina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Decina? Decina indica un insieme di circa dieci unità, ed è spesso usata per riferirsi a un numero leggermente superiore o inferiore a dieci. È un termine comune in italiano per indicare una quantità imprecisa, ma comunque vicina a questa cifra. Questa parola si utilizza frequentemente nella lingua quotidiana, ad esempio, una decina di persone significa circa dieci individui, e aiuta a esprimere quantità in modo approssimativo ma chiaro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Poco meno che unicaUnico o poco menoPoco meno che sarcasticiUnità di misura mediorientale da poco meno di 6 kmÈ poco meno di three

D Domodossola

E Empoli

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

