Piccola zuppiera nei cruciverba: la soluzione è Terrina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola zuppiera' è 'Terrina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Terrina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Terrina? Una terrina è una piccola zuppiera, un recipiente usato per servire e portare in tavola zuppe, minestre o salse. Solitamente è di ceramica, porcellana o metallo, con forme più compatte rispetto alle grandi ciotole. La parola richiama un oggetto elegante e pratico, perfetto per presentare le pietanze in modo raffinato. È un elemento importante nell'artigianato delle stoviglie tradizionali italiane.

Hai trovato la definizione "Piccola zuppiera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

R M I N A O C A Z O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANCO MARZIO" ANCO MARZIO

