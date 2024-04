La Soluzione ♚ Si suona agitandola La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si suona agitandola. MARACA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si suona agitandola: Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono a suono indeterminato che hanno origine nel Sudamerica, dove erano costituite da una zucca cava riempita di sassolini o semi secchi. Lo strumento produce il suo caratteristico suono per scuotimento: i grani interni picchiano tra di loro e contro la parete interna. Essendo quasi sempre utilizzato in coppia si utilizza molto spesso il termine al plurale (maracas). Oggi lo strumento ha la forma di due grosse uova ed è costruito anche in legno, pelle o plastica, con un'impugnatura per la presa dell'esecutore. Spesso le due maracas sono intonate in maniera leggermente diversa. Altre Definizioni con maraca; suona; agitandola; Grande lago venezuelano; Lo stadio di Rio de Janeiro; Si suonano agitandole; Vi si suona il pizzicato; Suona in particolari scatole; Si suona nelle ricorrenze; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si suona agitandola

MARACA

M

A

R

A

C

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Si suona agitandola' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.