SORVOLARE

Curiosità e Significato... La parola Sorvolare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sorvolare.

Perché la soluzione è Sorvolare? Sorvolare significa ignorare o fare finta di nulla di fronte a qualcosa di importante o fastidioso, come se si sorvolasse sopra un problema senza affrontarlo. È un modo per evitare discussioni o conflitti, preferendo non soffermarsi su certe situazioni. In sostanza, si sceglie di passare oltre senza dare peso o attenzione, spesso per comodità o per evitamento. È un atteggiamento che può essere utile ma anche rischioso, a seconda del contesto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si trova il pesce che fa finta di nullaPuò tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiIl prefisso che vale oltre misuraFare passare all azioneL unghia finta

S Savona

O Otranto

R Roma

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

