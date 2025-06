Non si dà a certe parole nei cruciverba: la soluzione è Peso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non si dà a certe parole' è 'Peso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESO

Curiosità e Significato... La parola Peso è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Peso.

Perché la soluzione è Peso? PESO si riferisce alla misura della forza gravitazionale esercitata su un oggetto. In modo più ampio, indica anche l'importanza o il valore attribuito a qualcosa, come il peso di un argomento in una discussione. È una parola versatile, che esprime sia la quantità fisica che il valore simbolico. Insomma, il peso conta molto, sia nella scienza che nella vita quotidiana.

Se "Non si dà a certe parole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

