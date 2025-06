Navi da guerra corazzate nei cruciverba: la soluzione è Fregate

FREGATE

Curiosità e Significato... La soluzione Fregate di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fregate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fregate? Le navi da guerra corazzate sono imbarcazioni militari progettate per resistere agli attacchi grazie alla loro corazza robusta. Le fregate, in particolare, sono navi veloci e agili, fondamentali nelle flotte moderne per proteggere gli interessi nazionali e condurre missioni di sicurezza in mare. Sono veri e propri pilastri della marina militare di molti paesi.

Navi da guerra in voga nel Seicento
Le note navi da guerra greche del periodo classico
Piccole navi da guerra
Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine
Antiche navi da guerra a tre alberi

F Firenze

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

