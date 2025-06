Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato nei cruciverba: la soluzione è Amianto

AMIANTO

Perché la soluzione è Amianto? L'amianto è un materiale isolante che, in passato, veniva molto usato per le sue proprietà termiche e ignifughe. Tuttavia, si è scoperto che è altamente nocivo per la salute umana, causando gravi malattie come il mesotelioma. Per questo motivo, il suo utilizzo è stato vietato in molti paesi, inclusa l'Italia, per proteggere le persone dai rischi.

A Ancona

M Milano

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

