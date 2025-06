Lorenzo de Medici il nei cruciverba: la soluzione è Magnifico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lorenzo de Medici il' è 'Magnifico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGNIFICO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Magnifico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Magnifico.

Perché la soluzione è Magnifico? Magnifico è un termine che esprime qualcosa di straordinario, eccezionale o di grande bellezza. Usato per lodare un'opera, un evento o una persona, trasmette ammirazione e entusiasmo. È un aggettivo ricco di energia positiva, perfetto per descrivere ciò che colpisce e affascina profondamente. Insomma, un modo elegante per dire che qualcosa è semplicemente fantastico.

La definizione "Lorenzo de Medici il" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

