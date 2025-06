Locale dove di solito si custodisce l auto nei cruciverba: la soluzione è Garage

Home / Soluzioni Cruciverba / Locale dove di solito si custodisce l auto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Locale dove di solito si custodisce l auto' è 'Garage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARAGE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Garage? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Garage.

Perché la soluzione è Garage? Il garage è un ambiente coperto e protetto dove si tiene l'auto, offrendo sicurezza e protezione da intemperie e furti. Spesso si trova nel cortile di casa o all’interno di un edificio residenziale. È uno spazio pratico anche per riporre strumenti, biciclette e altri oggetti. In breve, il garage è il luogo ideale per custodire l’auto quando non la si usa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si effettua per posteggiare l autoUn locale in cui ci si scatenaSi custodisce nell armadioUn locale in cui si servono sottili frittatineAuto su cui ci si spettina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Locale dove di solito si custodisce l auto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

E Empoli

N A L O C I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALCINOO" ALCINOO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.