La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo si offre alla Madonna' è 'Cero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cero più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cero.

Perché la soluzione è Cero? Cero è un termine che indica una candela lunga e sottile, spesso utilizzata in occasioni religiose o spirituali. Viene offerta come simbolo di preghiera, speranza o devozione, specialmente davanti a immagini sacre o altari. In molte tradizioni, si offre alla Madonna o ai santi un cero come segno di rispetto e di desiderio di protezione, rendendo il gesto ricco di significato e tradizione.

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

