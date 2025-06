Lo è un fratello germano nei cruciverba: la soluzione è Carnale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un fratello germano' è 'Carnale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNALE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Carnale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carnale? Carnale è un termine dialettale italiano che indica un piccolo recipiente, spesso di terracotta o altro materiale, utilizzato per conservare e trasportare acqua o altri liquidi. È un oggetto tradizionale, legato alla cultura rurale, e rappresenta un modo pratico e semplice di portare con sé le risorse quotidiane. In sintesi, il carnale è un simbolo della vita semplice e autentica di una volta.

Se "Lo è un fratello germano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.