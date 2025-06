Lo ama chi mangia il sushi nei cruciverba: la soluzione è Pesce

PESCE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pesce? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Pesce.

Perché la soluzione è Pesce? La parola pesce indica un animale acquatico, spesso consumato come alimento, soprattutto in piatti come il sushi. Chi lo mangia apprezza il sapore delicato e la freschezza di questa prelibatezza marina. In Italia, il pesce rappresenta una componente fondamentale della cucina tradizionale e sostenibile. Conoscere il significato di pesce è un modo per apprezzare meglio le ricette di mare e rispettare l'ambiente.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

