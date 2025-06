Li punta l ostinato nei cruciverba: la soluzione è Piedi

Home / Soluzioni Cruciverba / Li punta l ostinato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li punta l ostinato' è 'Piedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIEDI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Piedi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Piedi.

Perché la soluzione è Piedi? Li punta l'ostinato significa riferirsi a una parte del corpo molto usata e importante: i piedi. Sono fondamentali per camminare, correre e mantenere l'equilibrio. Quando si parla di puntare i piedi, si indica anche determinazione o decisione. In sintesi, i piedi sono il punto di appoggio e di partenza di molte azioni quotidiane, un vero sostegno per il nostro corpo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detieneLi tende chi trama

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Li punta l ostinato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T N A A C I Y A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAITANYA" CAITANYA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.