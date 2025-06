Li debellò Cesare nei cruciverba: la soluzione è Edui

EDUI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Edui: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Edui? Edui deriva dal latino e significa io condussi o guidai, spesso usato in contesti storici o letterari per indicare il comando o la guida di un esercito o di un popolo. È una forma verbale del passato, connota azioni di leadership e direzione. Nel gioco delle parole, rappresenta l'atto di aver condotto o dominato, come nel caso di Cesare che guidò le sue truppe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li sconfisse CesareLi debellò Caio MarioLi guidava CesareLi sottomise CesareCesare li sconfisse in Gallia

