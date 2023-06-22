Li guidava Cesare

SOLUZIONE: LEGIONARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li guidava Cesare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li guidava Cesare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Legionari? I legionari erano soldati appartenenti a un corpo militare dell'antica Roma, noti per la loro disciplina e abilità nel combattimento. Questi guerrieri erano spesso guidati da comandanti come Cesare, che sfruttavano le loro capacità strategiche per conquistare territori e mantenere l'ordine nell'impero. La loro presenza sul campo di battaglia rappresentava un elemento fondamentale nella storia militare romana, contribuendo a consolidare i domini e a diffondere la cultura romana in tutto il mondo antico.

Per risolvere la definizione "Li guidava Cesare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li guidava Cesare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Legionari:

L Livorno E Empoli G Genova I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li guidava Cesare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

