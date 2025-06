La più piccola delle isole Canarie nei cruciverba: la soluzione è Elhierro

ELHIERRO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Elhierro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Elhierro.

Perché la soluzione è Elhierro? El Hierro è la più piccola delle sette isole principali delle Canarie, un arcipelago spagnolo nell'Atlantico. Il suo nome deriva dal latino Hierro, che significa ferro, probabilmente in riferimento alle antiche miniere di ferro o alla natura selvaggia dell'isola. Un luogo incantato, ideale per chi cerca tranquillità e paesaggi mozzafiato, ed è anche patrimonio UNESCO per il suo approccio sostenibile e biodiversità.

Hai trovato la definizione "La più piccola delle isole Canarie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

