La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La nazione con Zara e Spalato' è 'Croazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROAZIA

Curiosità e Significato... La soluzione Croazia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Croazia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Croazia? La Croazia è un paese situato nell’Europa sudorientale, noto per le sue splendide coste lungo il Mar Adriatico, con città storiche come Zara e Spalato. Ricca di patrimonio culturale, paesaggi mozzafiato e tradizioni affascinanti, rappresenta una meta ideale per chi cerca mare, storia e natura. È una nazione che incanta visitatori di tutto il mondo, offrendo un mix unico di modernità e antichità.

Hai davanti la definizione "La nazione con Zara e Spalato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

O Otranto

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

