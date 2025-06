La E di Eni nei cruciverba: la soluzione è Ente

ENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Ente di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ente? Ente è un termine che indica un'organizzazione o un'istituzione con uno scopo preciso, spesso pubblico o di interesse collettivo. È un soggetto giuridico dotato di personalità propria, che svolge funzioni di pubblica utilità o gestione di servizi. In poche parole, rappresenta un'unità organizzativa che opera per il bene della comunità e si distingue per la sua natura formalizzata e strutturata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La benzina sostituita da ENIIl Mattei che fondò l ENIFondò l EniSigla sostituita da ENIIl cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni

Hai davanti la definizione "La E di Eni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

