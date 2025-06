L atomo ne è una fonte nei cruciverba: la soluzione è Energia

ENERGIA

Perché la soluzione è Energia? L’energia è la capacità di compiere lavoro o produrre cambiamenti, presente in ogni forma di vita e materia. Può manifestarsi come calore, luce, movimento o elettricità, ed è fondamentale per il funzionamento del nostro pianeta e delle tecnologie quotidiane. Senza energia, nulla si muove o si trasforma: è il motore invisibile di tutto ciò che ci circonda.

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

I Imola

A Ancona

S T A I R I Mostra soluzione



